В Красноярске на улице Чайковского появились новые дорожные знаки, изменившие движения по полосам

Фото: Администрация Красноярска

На улице Чайковского в Красноярске появились новые дорожные знаки, которые изменили движение по полосам. Как сообщают в администрации города, теперь при движении со стороны ул. Чайковского поворачивать налево будет разрешено с двух полос движения. А двигаться прямо и направо - только перестроившись в правую полосу.

Решение слегка изменить схему движения было сделано после тщательного анализа транспортных потоков. Мониторинг показал, что на этом участке 60% автомобилей поворачивает налево, 20% двигаются в прямом направлении, 5% выполняет разворот, 15% двигаются направо.

В мэрии пояснили, что новая схема поможет увеличить пропускную способность перекрестка, снизить заторы и оптимизировать дорожное движение.