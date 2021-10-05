В Красноярском крае 6 октября проверят состояние системы оповещений

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В Красноярском крае 6 октября будут проверены системы оповещения – в 10:40 утра раздастся сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через электросирены и громкоговорители, а затем произойдет замещение эфира на теле- и радиоканалах. Длиться вставка будет до 1 минуты. Как сообщают в МЧС, такие проверки нужны для отработки оповещения населения при каких-либо серьезных ЧП или техногенных катастрофах.

В ведомстве просят жителей края сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Напомним, что подобная проверка уже проходила в нынешнем году 3 марта.