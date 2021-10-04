На правобережье Красноярске отремонтировали перекресток улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Фото: пресс-служба мэрии Красноярска

В Красноярске закончился ремонт перекрестка улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, сложном участке построили два «кольца», установили освещение, новые знаки, а также нанесли разметку и пешеходные переходы.

Участок, на котором улицы пересекаются в пяти местах, пришлось перестраивать масштабно. Остановки перенесли, и обустроили заездные карманы к ним и тротуары.

- Впервые на этом участке появились технические тротуары, предназначенные для более качественной и бережной уборки и другого технического обслуживания дороги, - добавили в мэрии Красноярска.