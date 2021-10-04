С 4 октября две выходные электрички, курсировавшие до Дивногорска, стали ежедневными. Фото: КрасЖД

С 4 октября электрички маршрутом «Красноярск – Дивногорск - Красноярск», ходившие по выходным, стали ежедневными. В пресс-службе КрасЖД сообщают, что с учетом электропоездов, добавленных в расписание, количество рейсов увеличится до 15.

Расписание следующее:

- Отправление из Красноярска в 11:34, прибытие в Дивногорск в 12:36;

- Отправление из Дивногорска в 12:36, прибытие в Красноярск в 13:38.

- Число маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края, - добавили в КрасЖД.