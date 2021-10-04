374 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

4 октября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 374 человек. Как сообщает стопкоронавирус, за все время в регионе зафиксировано 117 520 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 348 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 104 236 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 913 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 414 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 655 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 485. Проведено тестов на коронавирус всего 3 736 149, из них за последние сутки 4 811, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.