В Советском районе Красноярска открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В Советском районе Красноярска, на улице Авиагородок, 2 на территории спортшколы олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Как сообщает пресс-служба правительства края, на создание площадки было выделено 33,4 миллиона рублей.

Здесь появились беговые дорожки с прорезиненным покрытием, футбольное поле, а также площадки для занятия баскетболом, волейболом и воркаутом. В минспорта Красноярского каря добавляют, что место выбрано, так как здесь нет крупных спортивных объектов, но много жилых домов.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

- Уверен, что эта площадка будет не только для будущих чемпионов, но и для всех жителей микрорайона. Наша задача – создавать условия для занятий физкультурой. У меня есть уверенность, что при поддержке федерального бюджета в 2022 году появятся еще несколько в крае появится еще несколько аналогичных площадок, - сказал на открытии министр спорта края Павел Ростовцев.