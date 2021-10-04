В Свердловском районе Красноярска благоустроили сквер «Тепла и света». Фото: krskstate.ru

Благоустройство сквера «Тепла и света» в Красноярске завершено. Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь установили освещение, а по просьбам жителей проложена дополнительная пешеходная дорожка.

Создан сквер в 2015 году при поддержке ТЭЦ-2, после чего благоустраивался. Так, в 2019 году здесь появилась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Благоустройство проведено в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Основная суть – дать возможность красноярцам самим определять, какие объекты нуждаются в первоочередном благоустройстве. Главным условием участия является софинансирование жителями не менее 3% от стоимости проекта, - добавили в городской администрации.