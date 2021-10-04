На Красноярских Столбах появилась смотровая площадка для наблюдения за птицами Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярских Столбах, у конечной точки туристического маршрута по Каштаковской тропе со стороны фанпарка «Бобровый лог», появилась первая площадка для наблюдения за птицами. Об этом сообщает пресс-службе национального парка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новую площадку построили волонтеры «Норникеля». Кроме того, на территории Столбов установлены несколько стендов с советами по бердвотчингу. Также заменена вывеска национального парка у входной группы со стороны «Бобрового лога».

Фото: "Красноярские Столбы"

На Столбах продолжается благоустройство эко-тропы, которую волонтеры построили в 2018 году:

- Дружба Фанпарка с эковолонтерами «Норникеля» продолжается уже давно. В 2018 году совместно мы начали строить настильную экотропу. В этом году мы продолжили строительство тропы, создали площадку, где можно наблюдать за птицами, усовершенствовали нашу систему раздельного сбора мусора. Уверена, что такое сотрудничество идёт только на пользу нацпарку «Красноярские Столбы» и делает более привлекательным для гостей Фанпарк «Бобровый лог», - рассказала генеральный директор фанпарка «Бобровый лог» Елена Гаврилова.