С начала 2021 года красноярцы позвонили на номер экстренных служб «112» более 1,6 млн раз Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала года в Красноярском крае на единый номер экстренных служб «112» поступило более 1,6 миллиона звонков и 16 тысяч СМС. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В тестовом режиме номер «112» работает с декабря 2019 года. Ввести его в постоянную эксплуатацию планируется до конца 2021 года. В мае резервный центр обработки звонков был запущен в Красноярске, а в Норильске – дополнительный.

- Звонить на номер 112 можно для вызова любых экстренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, службы «Антитеррор», - напомнили в правительстве.

Кроме того, в Красноярском крае работает мобильное приложение «Система оповещений - 112», благодаря которому можно позвонить по номеру «112» и отправить сообщение, но перед этим необходимо заполнить анкету.