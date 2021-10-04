1 октября избранным депутатам краевого парламента вручили мандаты. Фото: Бурмистров А.В.

1 октября избранные депутаты Законодательного Собрания Красноярского края получили мандаты. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, в начале заседания председатель избирательной комиссии края Алексей Подушкин огласил решение о регистрации депутатов Юрия Швыткина, Алексея Веллера, Александра Дроздова и Виктора Зубарева в Госдуму.

После этого мандаты вручили депутатам, победившим на выборах в Законодательное Собрание четвертого созыва. Всего избрано 52 депутата: 26 по партийным спискам, столько же по одномандатным и двухмандатным округам.

- Продолжая парламентскую работу, мы понимаем, что вне зависимости от партийной принадлежности наша общая цель — развитие Красноярского края, рост благосостояния наших земляков. Среди основных приоритетов — семья, защита материнства и детства. Именно на этом нужно делать акценты при принятии решений, - сказал избранным депутатам спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.