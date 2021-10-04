На 87-м году жизни ушел из жизни почетный гражданин Красноярска Виктор Плисов. Фото: krskstate.ru

В Москве 2 октября на 87-м году жизни скончался экс-председатель крайисполкома, почетный гражданин Красноярска Виктор Васильевич Плисов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Виктор Васильевич Плисов начал трудовую деятельность на строительстве Красноярской ГЭС. Он также работал секретарем крайкома КПСС, депутатом краевого Совета. С 1983 по 1988 год был председателем крайисполкома.

Лично курировал строительство Саяно-Шушенской, Майнской, Курейской и Богучанской ГЭС.

- Настоящий патриот Красноярья, он много лет вёл активную общественную деятельность на благо края, отстаивал его интересы как член правления землячества в Москве. Мудрость, опыт, энергия Виктора Васильевича помогали в реализации важных для региона инициатив и проектов, - отмечают в пресс-служба краевого правительства.