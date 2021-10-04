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Общество4 октября 2021 4:31

Массовое отравление детей в столовой в Назарове не подтвердилось

Роспотребнадзор провел проверку
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Массовое отравление детей в столовой в Назарове не подтвердилось

Массовое отравление детей в столовой в Назарове не подтвердилось

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Роспотребнадзор опроверг сообщение о массовом отравлении школьников в Назарове. Как сообщает ведомство, все пробы на возбудителей инфекций, взятые в столовой оказались, отрицательными.

Напомним, что 24 сентября в Красноярском крае в назаровской школе №1 на боли в животе пожаловались 17 учеников. Пострадали дети из разных классов и смен. При этом на следующий день школьники почувствовали себя лучше. Госпитализация им не понадобилась.

На время проверки персонал столовой от работы отстранили. Однако после того как ничего опасного обнаружено не было, они вернулись к работе.