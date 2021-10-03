Красноярских водителей предупреждают о движении негабарита по дорогам региона в ночь с 3 на 4 октября

Фото: ГИБДД

По территории Красноярского края в ночь с 3 на 4 октября проедут грузовые машины с негабаритными металлоконструкциями, которые могут создавать помехи и опасность для других участников движения. Как сообщают в ГИБДД, большегрузы едут в сторону Иркутской области.

Маршрут следования транспортных средств:

ул. Ястынская – Коркинский мост – ул. Одесская – обход г. Красноярска – обход поселка Березовка – малый обход г. Красноярска – Р255 «Сибирь» 853 км, 934 км – Уяр-Заозерный – обход г. Заозерный – Агинское – Р255 964 км, 1047 км, обход г. Канска – Канск (ул. 40 лет Октября-Муромская-Транзитная-Товарная-ж/д переезд-путепровод ул. Декабристов-ул. Иланская) - Р255 «Сибирь» 1061км, 1076 км, 11,66 км – граница Красноярского края с Иркутской областью.

Габаритные размеры автопоезда составляют: ширина первого - 7 метров, двух других - 6,15 м, длина 24,0, м высота 4,40 м.

Сопровождать колонну будут автомобили прикрытия и сотрудники ГИБДД на патрульных машинах. Чтобы избежать сложных ситуаций на дорогах, автолюбителей просят планировать свои поездки с учетом маршрута автоколонны.