Сразу 11 заведений Красноярска попали в ТОП-лист лучших ресторанов Сибири 2021 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ТОП-лист лучших заведений Сибири 2021 года попали сразу 11 ресторанов из Красноярска. ежегодно этот список составляют эксперты российской ресторанной премии Wheretoeat. Главный победитель станет известен 5 октября, на церемонии награждения в Красноярске.

В топ лист вошли: ресторан «Истории», винный ресторан новой северной кухни «0.75 Please Wine & Kitchen», рестораны Fresco, TIROL, Trattoria Formaggi, Tunguska, Хозяин Тайги, «Чешуя», бистро All you need и Bistrot de Luxe Home, а также бар «Булгаков».

Также были названы и лучшие шеф-повара в Красноярске. Ими стали: Хайам Аминов из ресторана Fresco, Николай Бобров из ресторана Tunguska, Роман Киселев из 0.75 Please и Роман Чемеренко из ресторанного холдинга Bellini group.

Напомним, что ежегодная есторанная премия Wheretoeat учредила ассоциация российских гастрономических журналистов в 2013 году. Списки лучших составляются по результатам тайного голосования группы экспертов в ресторанном деле.