В Красноярске постоянный клиент комиссионки украл у продавца сотовый, чтобы заложить его в другом ломбарде

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска, постоянный клиент одной из комиссионок, обокрал продавца этого самого магазина, и сдал похищенный телефон в соседний ломбард. Как сообщают в МВД, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В полицию обратилась продавец одного из комиссионных магазинов Красноярска. Она рассказала, что один из постоянных клиентов попросил её сотовый, стоимостью 12 000 рублей, чтобы позвонить другу, но вместо этого сбежал с ним. Оказалось, что мужчина таким образом решил найти то, что можно сдать ломбард и получить денег.

Задержанный клиент комиссионки оказался неоднократно судимым, мужчина сразу же признался в содеянном. Было заведено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Теперь любителю ломбардов грозит до 5 лет лишения свободы.