Красноярский ХК «Сокол» обыграл на выезде воскресенский «Химик» со счетом 2:3

ФОТО: ХК ХИМИК

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» на выезде обыграл воскресенский «Химик» со счетом 3:2. Как сообщает пресс-служба «крылатых», этот матч стал вторым в выездной серии игр. Далее ребята отправятся в Санкт-Петербург, где проведут две игры с «Динамо» и «СКА-Нева».

Большую часть игры красноярцы удерживали «сухой» счет 0:3, но в третьем периоде что-то пошло не так и в калитку к сибирякам прилетело сразу две шайбы. Как отмечает главный тренер «Сокола» Павел Десятков, парни в матче с «Химиком» достали из себя всё.

- Игру можно разделить на две части — это первый, да и, наверное, весь второй периоды, где было наше преимущество, где мы держали игру, владели инициативой, правильно играли. А в третьем периоде, к сожалению, сразу после первых смен начали неправильно действовать. Поэтому третий период был таким скомканным: соперник добавил, а нам нужно было играть проще. Мы немного этот момент упустили, поэтому концовка была такой нервной, - рассказывает о ходе игры тренер.

Напомним, что следующий матч у «Сокола» состоится 4 октября. Играть «крылатые» будут против питерского «Динамо».