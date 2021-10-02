Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2021 13:52

В Красноярском крае будут судить двух мужчин, вырубивших лес на 70 миллионов рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярском крае будут судить двух мужчин, вырубивших лес на 70 миллионов рублей

В Красноярском крае будут судить двух мужчин, вырубивших лес на 70 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе края перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной рубке леса. Как сообщает пресс-служба красноярской прокуратуры, фигуранты нанесли ущерб на 70 миллионов рублей.

- По версии следствия, в период с 2017 г. по 2019 г. обвиняемые в составе организованной преступной группы совершил 27 незаконных рубок деревьев породы сосна на территории Емельяновского района, - поясняют в ведомстве.

Имущество мужчин арестовано. Рассматривать уголовное дело будет Емельяновский районный суд.