Егор Васильев покидает пост министра экономики Красноярского края. Фото: krskstate.ru

1 октября стало известно, что Егор Васильев покидает пост министра экономики и регионального развития Красноярского края. В правительстве края сообщают, что распоряжение об освобождении от должности подписал губернатор Александр Усс.

В силу распоряжение губернатора вступит 11 сентября. В правительстве Красноярского края добавляют, что Егор Васильев покидает свой пост в связи с переходом на должность депутата Законодательного Собрания края. На посту министра экономики Васильев проработал 3 года.

С 12 октября 2021 года осуществлять полномочия по руководству министерством будет первый заместитель Васильева – Михаил Викторович Бершадский.