В Красноярске из отдела полиции по контролю за оборотом наркотиков уволились сразу три сотрудника Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что из подразделения полиции по контролю за оборотом наркотиков уволились сразу три сотрудника. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, полицейские аргументировали это тем, что хотят проводить с семьей больше времени.

В пресс-службе ведомства пояснили, что изначально из отдела был уволен один сотрудник, после чего еще два написали заявление по собственному желанию. Сотрудникам предложили работу в других подразделениях, но они отказались:

- Сотрудниками кадрового подразделения с ними была проведена соответствующая работа, в том числе были предложено прохождение службы по другим направлениям деятельности. Однако они ответили отказом, аргументировав это желанием больше времени проводить с семьями и близкими.

Сейчас кадровый отдел занимается поиском новых сотрудников.