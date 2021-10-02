В микрорайоне Солнечный в Красноярске неизвестные обстреляли автобус. Фото: ПЕРФИЛОВА Дарья/vk.com/kras_sunny

В красноярском микрорайоне Солнечный вечером 1 октября неизвестные обстреляли пассажирский автобус маршрута №63. Об этом в соцсетях рассказала кондуктор.

По словам женщины все случилось, когда автобус двигался в сторону Солнечного через остановку «Снегири»:

- В районе 21.30 двигаясь в сторону солнечного на остановке снегири некие разбили стекло автобуса, трое пассажиров видели, как стреляли с балкона, - пишет женщина.

Еще одна очевидица в комментариях рассказала, что видела двух пьяных парней, которые кидали камни. В полиции же заявили, что сейчас проводится проверка:

- Заявлений не поступало. О происшествии стало известно из СМИ. Инициативно выведен рапорт, сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.