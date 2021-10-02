Красноярский край потратит на чемпионат мира по волейболу более 300 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Подготовка к чемпионату мира по волейболу-2022 в Красноярске обойдется региону в сумму более 300 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на слова министра спорта края Павла Ростовцева сообщает ТАСС.

По итогам жеребьевки, которая прошла 30 сентября, стало известно, что в Красноярске пройдут игры группы F, в которую вошли сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта. Кроме Красноярска, игры группового этапа чемпионата мира пройдут в Уфе, Кемерове, Новосибирске, Москве и Екатеринбурге.

Соревнования будут проходить с 26 августа по 11 сентября. К чемпионату мира от Красноярска заявлено два объекта, где могут проходить игры – Дворец спорта им. Ивана Ярыгина и Дом спорта им. Михаила Дворкина.