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По данным на 1 октября, в Красноярском крае за сутки погибло 22 человека от коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, общее число погибших с момента начала пандемии неумолимо приближается к 6000 человек – на данный момент скончались 5846 пациентов.

Количество заболевших и заразившихся за минувшие сутки практически равны – заболело 358 жителей края, избавились от болезни 350 человек.

С начала пандемии всего коронавирусу подверглось 116 409 человек, выздоровели 103 188 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 26 960 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 542 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 521. Проведено тестов на коронавирус всего 3 714 555 из них за последние сутки 9 442, - сообщили в Роспотребнадзоре.