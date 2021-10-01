Красноярский ХК «Сокол» начал выездную серию с поражения в Рязани, счет 3:1

Фото: ХК РЯЗАНЬ

Красноярский хоккейный клуб «Сокол», отправившийся в Рязань на первый матч новой выездной серии, уступил сопернику со счетом 3:1. Первая игра завершилась поражением, как рассказывает пресс-служба «крылатых», главный тренер был расстроен таким результатом.

Павел Десятков отмечает, что за прошедший матч игроки команды дважды ошиблись и дважды дали шанс сопернику их за это наказать.

- Мы, к сожалению, два раза сегодня не вывели шайбу из своей зоны и два раза соперник нас наказал. Отсюда результат. Нужно играть более просто и нужно забивать. У нас было достаточно моментов и достаточно большинства, чтобы игру переламывать и переводить её в свою пользу. К сожалению, нам пока этого не хватает. Конечно, для меня эта игра была принципиальной, в ХК «Рязань» я провел 3 года, этот клуб для меня не пустой звук, клуб в сердце. Честно скажу, я расстроен, - подводит итоги игры тренер.

Напомним, что следующая игра «Сокола» пройдет также на выезде. 2 октября соперником сибиряков станет ХК «Химик» из города Воскресенск.