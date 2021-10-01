В красноярском политехническом техникуме эвакуировали студентов. Фото: с официально группы техникума во ВКонтакте

В Красноярском политехническом техникуме в пятницу 1 октября эвакуировали сотрудников и студентов, на месте работали сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Информация об этом появилась от имени одного из студентов в группе «Покровка-лайф124» в инстаграме.

В полиции произошедшее пока не комментируют. Что стало причиной эвакуации – неизвестно, студентам никаких подробностей не объяснили. В МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» пояснили, что пожара на территории техникума не было, их службу вызвали сотрудники МВД.

По неофициальным данным, причиной эвакуации стал звонок о ложном минировании здания. Но на данный момент официального подтверждения этому нет.

В самом техникуме произошедшее также не комментируют.