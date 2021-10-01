Торговую сеть «Командор» в Красноярске оштрафовали на 700 000 рублей за фасованный товар без маркировки

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В Красноярске на 700 000 рублей оштрафовали сеть супермаркетов «Командор» на Вавилова, 1, где покупатель обнаружил товары без маркировки. Как сообщили в Роспотребнадзоре, после обращения горожанина была инициирована проверка и в одном из магазинов нашли фасованные пончики, орехи, ягоды и прочие продукты без соответствующей маркировки.

После фиксации нарушения Роспотребнадзор обратился в суд и напомнил торговой сети о подобном нарушении в 2020 году. Тогда «Командор» оштрафовали на 200 000 рублей, сейчас же сумма увеличилась до 700 000 рублей.

Дмитрий Болотов, руководитель коммуникационного центра компании «Командор»:

- Один из наших магазинов действительно оштрафовали за нарушение правил Технического регламента. В ритейле, как и в другом бизнесе, большую роль играет «человеческий фактор», на который не всегда можно влиять на 100%, как мы бы ни старались сделать магазины лучше. Мы провели служебное расследование, устранили все замечания контролирующего органа. В начале сентября представители управления Роспотребнадзора пришли в магазин с повторной проверкой и не нашли больше нарушений, выдав нам протокол осмотра от 21.09.2021 года. В документе указано, что реализуемая нами пищевая продукция обеспечена маркировкой в соответствии с требованиями российского законодательства.