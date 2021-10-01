В Якутске полицейские убедили мужчину признать, что нашли его угнанный автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

В сентябре в Якутске полицейские убедили местного жителя написать заявление о прекращении проверки по факту угона, так как автомобиль мужчины был обнаружен. Однако в действительности машина найдена не была и оставалась в угоне, сообщает источник «КП-Красноярск».

Оказалось, что у жителя Якутска кто-то угнал автомобиль. Естественно, он обратился в полицию. Началась проверка, однако через некоторое время, полицейские пришли к мужчине и убедили его написать заявление о прекращении проверки в связи с обнаружением автомобиля.

В итоге уголовное дело заведено не было, и искать автомобиль якутянина перестали. Ему пришлось вновь обращаться в полицию. В итоге МВД завели уголовное дело против неустановленных сотрудников по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование продолжается.