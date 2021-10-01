В Красноярске сезон фонтанов завершился 30 сентября музыкально-световым шоу на Театральной площади

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске сезон фонтанов закрыли красочным, музыкально-световым шоу на Театральной площади. На протяжении двух часов горожане наблюдали за танцами светомузыкального фонтана под сопровождения более 50 различных композиций. Порадовало пришедших и многообразие комбинаций водных струй.

Театральная площадь была буквально заполнена жителями Красноярска, пришедшими своими глазами взглянуть на шоу. Из-за большого количества народа после праздника образовались автомобильные пробки, не характерные для города в 22 часа.

Напомним, что шоу являлось завершающим в сезоне фонтанов. 1 октября специалисты приступят к работам по консервации всех городских водных сооружений на зиму. На всех фонтанах будет отключено оборудование, а чаши начнут освобождать от воды.