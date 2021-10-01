На ЧМ-2022 по волейболу в Красноярске сыграют сборные Аргентины, Египта, Нидерландов и Ирана

Фото: пресс-служба администрации

В России прошла жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных, один из этапов которого состоится в Красноярске в следующем году. Как сообщает администрация краевой столицы, для участия в соревнованиях в Красноярск приедут сборные 4-х стран: Аргентины, Египта, Нидерландов и Ирана.

Всего столица края примет 6 матчей. По итогам круговых соревнований в следующий этап пройдут 3 сборные из 4.

Игры будут проходить с 27 по 29 августа во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Напомним, что Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут 10 городов - Красноярск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа и Ярославль.