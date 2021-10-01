В Красноярске установили 5 ящиков для сбора ненужных вещей

Фото: instagram.com/svalka.krasnoyarsk/

В Красноярске появились сразу 5 ящиков для сбора вещей, которые больше не нужны красноярца. После сортировки, все предметы отправятся на переработку или ремонт, а затем уйдут на благотворительность. Как сообщают организаторы, проект Svalka, еще запланирована установка 9 подобных ящиков.

Но, чтобы их установить, нужно собрать 365 тысяч рублей. Сейчас собрано чуть больше 12 тысяч. Авторы проекта отмечают в своем инстаграме, что всем, кто помогает Svalke и переводит деньги на ящике будут сделаны небольшие подарки.

Сейчас ящики можно найти по адресам:

«Планета» - магазин Pierre Cardin

Офис Greenway на Партизана Железняка, 26а

ТЦ «Зеленый» слева от центрального входа, Мужества, 10

Магазин «Декатлон» справа от центрального входа, 9 мая,70

«Эльсити» - Красноярский рабочий, 116а