В Красноярском крае построят новые бассейны, спорткомплексы и площадки ГТО

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В Красноярском крае в ближайшие три года появятся множество новый спортивных объектов: это и бассейны, и полноценные спорткомплексы, и площадки ГТО. Как сообщает правительство региона, на это будет потрачено более 20 миллиардов рублей.

Строительство новых объектов будет производиться в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

К 2024 запланировано году увеличить до 51% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В планах также увеличить количество спортивных сооружений в регионе до 8 948 единиц к 2024 году и добиться, чтобы в состав сборных команд России были включены не менее 505 спортсменов края.

В ближайшие три года в крае появятся 7 спортивных объектов. Физкультурно-оздоровительные комплексы будут построены в Заозерном и Богучанах, бассейн – в Шарыпове, зал универсального физкультурно-оздоровительного комплекса – в Сосновоборске. Быстровозводимые крытые спортивные площадки появятся в Манском районе, в селе Малая Минуса Минусинского района и в Тасеевском районе.

В следующем году завершится возведение четырех спортивных объектов – спорткомплекса в селе Туруханске, бассейна в Минусинске и физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в Боготоле и Кодинске.

А в 2022 и 2023 годах в районах края планируется построить 12 площадок ГТО, приобрести спортивное оборудование и инвентарь.