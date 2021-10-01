Жителей Красноярска просят не оплачивать услуги ЖКХ через терминалы «КАССервис»

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Жителей Красноярска просят не оплачивать услуги ЖКХ через платежные терминалы «КАССервис», так как средства просто напросто не доходят до получателя. Корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в пресс-службе «Красноярскэнергосбыта», что оплату можно вносить любым другим способом.

Дело в том, что уже два месяца «КАССервис» удерживает деньги, оплаченные потребителями за электроэнергию и услуги ЖКХ. НА сегодняшний день сумма задолженности приближается к 1,5 миллионам рублей.

С 24 сентября энергетики расторгли договор с ООО «ПС «КАССервис». Поэтому все платежи, которые были внесены после этой даты, учитываться не будут. Клиенты, оплатившие услуги ЖКХ после 24 сентября станут должниками, ведь «КАССервис» собирает деньги незаконно.

А вот потребители, которые внесли деньги до 24 сентября не пострадают. Их задолженность станет объектом тяжбы между поставщиком коммунальных услуг и его бывшим платежным агентом.

Отметим, что «Красноярскэнергосбыт» еще 30 августа уведомляла жителей о предстоящем расторжении договора с ООО «ПС «КАССервис».