В Красноярске пес уже полгода сторожит дом умершего хозяина

Байкал сейчас живет один Фото: семейный архив

Этого «шоколадного» парня с глубоким, умным взглядом зовут Байкал. Ему всего четыре года, но за это недолгое время пережить ему довелось всякое.

Родился от дворовой собаки, которой постоянно приходилось бросать своих щенков и убегать на поиски еды. Однажды она просто не вернулась. Малыши разбрелись кто куда. Никому не нужный рыжий комочек шерсти заметили волонтеры и привезли в приют.

Счастливое событие в его жизни произошло около трех лет назад, когда его – беспородного пса из приюта – забрал тот самый Человек. Друг и хозяин.

Пес очень скучает Фото: сейменый архив

Дети Михаила давно взрослые, живут своими семьями в городских квартирах. Он всегда был рад их видеть в своем доме – частном, с большим двором, огородом. И место под будку для Байкала нашлось.

Казалось бы, жить да радоваться. Но в апреле 2021 года случилась беда. Поздно вечером Михаил пошел накормить своего Байкала. Прямо во дворе прихватило сердце, он упал и…

Утром сыновья, обеспокоенные тем, что отец долго не отвечает на телефон, приехали к его дому и увидели душераздирающую картину: верный пес лежал рядом со своим хозяином. Ему уже ничем нельзя было помочь.

После похорон встал вопрос: что делать с Байкалом? Забрать в городскую однокомнатную квартиру – плохой вариант. Пока в один миг осиротевший Байкал по-прежнему находится в своей будке. Людей он почти не видит. Родные погибшего хозяина приезжают кормить его лишь раз в сутки, чаще не получается. Каждый раз, когда машина уезжает, он смотрит ей вслед с обреченным взглядом.

Байкалу срочно нужен новый дом Фото: семейный архив

- Около трех лет он прожил у отца, - говорит Руслан, старший сын Михаила. - Знает некоторые команды, подает лапу. В еде непривередливый. Веселый, любит играть. Только вот грустит сейчас в одиночестве.

Поможем Байкалу найти новый дом и любящих хозяев! Он очень этого заслуживает. Это верный друг и отличный сторож.

Если вы готовы взять Байкала в свою семью, то звоните по телефону: 8-983-290-38-86 (Руслан).