В Хакасии в поликлинике избили медсестру Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии, Абакане, произошло ЧП – избили медицинскую сестру. Средь бела дня, прямо в поликлинике. Об этом написали несколько городских СМИ со ссылкой на республиканскую полицию. Правоохранителя сейчас проводят проверку и не раскрывают подробности случившегося. Вот что пока известно на данный момент.

Незадолго до обеденного перерыва в поликлинике была очередь. Начался конфликт, в который оказалась замешана и медсестра. Скорее всего, она пыталась успокоить пациентов, но мужчина напал на нее с кулаками. По одной информации он несколько раз ударил ее, по другой – толкнул и она упала на пол, сильно ударившись.

В результате женщине потребовалось обследование и госпитализация. Степень тяжести травм не уточняется. Дебошир задержан и дает показания. Также полиция беседует с пациентами, которые стали очевидцами этого инцидента.