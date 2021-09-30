В Красноярске проходит финал городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству»

Команды на Мемориале Победы. К соревнованиям готовы! Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярске проходят финальные соревнования военно-спортивной игры «Служу Отечеству». За звание лучшей команды города борются победители этапов районных игр.

Военно-спортивные игры для учащихся школ, училищ и техникумов, студентов вузов Красноярска каждый год проводит молодежный военно-спортивный центр «Патриот». В состязаниях участвуют до 1000 человек ежегодно – юноши и девушки от 14 до 20 лет. Каждая команда из 10 человек обязательно проходит инструктаж по технике безопасности и правилам при обращении с оружием. Одно из обязательных условий – участие в каждой команде как минимум двух девушек. К состязаниям участники готовятся не один месяц – занимаются спортом, бегают, оттачивают строевую подготовку, учатся надевать общевойсковой защитный костюм. А на соревнованиях демонстрируют то, чему научились - играют в пейнтбол, соревнуются в метании гранат и прохождении по минному полю, оказывают первую медицинскую помощь, а на интеллектуальном этапе соревнований отвечают на вопросы теста.

На торжественной церемонии открытия игр на Мемориале Победы участников поприветствовала заместитель главы города - руководитель департамента социального развития Ирина Фоминых.

- Военно-спортивное движение должно развиваться и продвигаться, потому что оно объединяет молодежь и историю, ребят и их родителей. Патриотизм важная часть каждого из нас, - отметила Ирина Фоминых. – Участники соревнований показывают дисциплину, волю, слаженность действий, взаимовыручку, сплоченность – все то, без чего невозможно обойтись в будущем ни в одной профессии, а тем более при службе Отечеству.

В Почетном карауле победители Всероссийского слета активистов движения «Пост №1». На переднем плане - Кирилл Васильев Фото: Светлана ЮДИНА

Кирилл Васильев, студент Красноярского техникума транспорта и сервиса, участник Почетного караула, победитель Всероссийского слета активистов движения «Пост №1» уже не первый год участвует в городской спартакиаде.

- Два года в качестве участника, а теперь уже в Почетном карауле, - рассказывает Кирилл. – Для меня патриотизм – это служение своему Отечеству, защита своего государства. Военно-патриотическое движение помогло мне встретить много друзей, замечательных людей, близких по духу. В этом году я ухожу в армию, попробую пробиться в Президентский полк, в первую роту Почетного караула. Думаю связать свою жизнь с армией.