1 октября в Красноярске похолодает до +7 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

1 октября днем в Красноярске похолодает до +7 градусов. Небо затянет тучами, пройдет небольшой дождь. Сила ветра составит около 3-6 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Ночью температура воздуха опустится до +2 градусов, осадков не ожидается. Сила ветра останется на том же уровне.

По данным GISMETEO, днем 1 октября в Красноярске будет около +8 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность, небольшие дожди и ветер до 4 метров в секунду, однако местами порывы могут достигать 11 м/с.

Ночью похолодает примерно в два раза. Синоптики обещают около +4 градусов.