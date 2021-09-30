В Красноярском крае за сутки зафиксировано 360 новых случаев коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 30 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрирован всего 116 051 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 360 случаев заболевания.

В Красноярске 68 новых случаев, в Канске – 29, в Канском районе – 20, в Минусинске – 28.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 26 939 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 556 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 513.

Проведено тестов на коронавирус всего 3 705 113 из них за последние сутки 9 890.

Теперь информация от регионального минздрава: количество выздоровевших за сутки составило 355 человек, а всего с начала пандемии – 102 838 пациентов. Показатели смертности – всего 5 844 человека, из которых за минувшие сутки – 21.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску.