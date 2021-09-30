В Красноярском крае проверяют информацию о столкновении баржи с опорой строящегося моста. Фото: СК России

В Красноярском крае произошло столкновение груженой баржи с временной опорой строящегося моста через реку Енисей. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Проверку проводит Красноярский следственный отдел ведомства.

Предварительно установлено, что 28 сентября около 20 часов местного времени на реке Енисей в районе поселка Высокогорский (Енисейский район) теплоход толкал две груженые баржи. По неустановленным пока причинам одна из них столкнулась с опорой. При этом никто не пострадал, сама опора не разрушена, повреждений судна нет. На процесс строительства водной переправы это также не повлияло.

Тем не менее, как уже сказано выше, проверка идет согласно регламенту. Выясняется, была ли там ошибка команды теплохода или техника подвела. И уже по результатам проверки будет принято решение.