Житель Красноярска второпях построил дом, чтобы получить компенсацию за его снос Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска решил воспользоваться моментом и взять побольше денег с города. Но обман раскрылся и теперь мужчину ждет суд. Прокуратура как раз направила туда на рассмотрение уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчине принадлежал земельный участок в Николаевке, как раз в том месте, где сейчас построены Николаевский мост и развязка к нему. Администрация города выкупала недвижимость у владельцев. Гражданин уже получил свою компенсацию. А потом смекнул (или кто-то ему подсказал), как получить еще больше денег. И на уже отчужденному у него участке возвел дом.

Получить на него техническую документацию. Кадастровому инженеру представил документы, что дом был построен еще в 1938 году. И сам оценил его более чем в 2 миллиона рублей. С этими требованиями он пришел в суд, намереваясь взыскать деньги. Заявил, что когда участок изымали, почему-то дом не учли. Однако в суде выяснилась правда, что на момент изъятия там никакого дома не было. Так что в иске ему отказали, а взамен завели уголовное дело.