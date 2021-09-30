В госпрограмму «Комплексное развитие территорий Красноярского края» инвестируют 2,3 миллиарда рублей

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В Красноярском крае, на заседании регионального правительства, была утверждена новая госпрограмма «Комплексное развитие территорий Красноярского края». Она начнет действовать по поручению губернатора региона Александра Усса. Как сообщают в правительстве, исполнителем будет являться Мин экономики и регионального развития.

Суть программы в том, чтобы развивать комплексно территории Красноярского края на основе проектов локальной экономики, применяя механизмы частно-государственного партнёрства и стимулирования инвестиционной активности. То есть привлекать инвестиции в проекты и формировать инфраструктуру на территориях региона.

Ядром госпрограммы стали муниципальные комплексные проекты развития (МКПР), в которых предусмотрено создание транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры в комплексе с реализацией инвестиционных проектов.

В реестре проектов МКПР, предварительно одобренных Советом по развитию местного самоуправления, сейчас включены 9 проектов. Инвестиционный потенциал программы – свыше 6 миллиардов рублей. Для создания инфраструктуры при реализации проектов требуется более 800 млн рублей.

В трёхлетнюю программу «Комплексное развитие территорий Красноярского края» инвестируют более 2,3 миллиарда рублей. В том числе на поддержку муниципальных комплексных проектов развития будет направлено 520 млн рублей в 2022 году и по 570 млн рублей в 2023 и 2024 годах.

Заместитель председателя Правительства, министр финансов Красноярского края Владимира Бахарь отметил, что в новой госпрограмме заложены и новые подходы к бюджетному планированию.

- Несмотря на то, что в целом у нас отраслевой принцип планирования, утверждая эту госпрограмму, мы разворачиваемся в сторону территориального развития и планирования. Этим документом закладывается комплексный подход по развитию точек роста и поддержке муниципальных образований, имеющих перспективы развития экономики и необходимость поддержки инфраструктуры и социальной сферы.

Министр экономики Егор Васильев отмечает, что программа позволит устранять существующий дисбаланс между уровнем развития производства и инфраструктуры населенных пунктов.

- По инициативе Губернатора края Правительство региона системно занимается оживлением экономики в малых городах и сельских территориях. Сегодня мы прошли большой путь – от принятия концепции «локальной экономики» до отдельной государственной программы, которая разрабатывалась министерством экономики в течение последнего года. В государственной программе учтена специфика разных территорий края, различные потребности в комплексном развитии – в ходе ее формирования мы многократно выезжали в районы, обсуждали будущий документ с предпринимателями, местным самоуправлением, депутатами. Запланированные мероприятия призваны устранять существующий дисбаланс между уровнем развития производства и инфраструктуры населенных пунктов. Вокруг новых предприятий государство должно создавать такое же высокое качество жизни. Территориальный принцип развития сейчас активно применяется на федеральном уровне – это и Дальний Восток, и Кавказ, и Арктика, Юг Восточной Сибири. Со своими программами: КИП «Енисейская Сибирь», «Локальная экономика» и, с сегодняшнего дня – отдельной государственной программой – Красноярский край, несомненно, находится в авангарде этого процесса, - пояснил министр экономики.