Красноярский художник продал виртуальную картину почти за тысячу долларов. Фото: инстаграм

Молодой красноярский художник Иван Четвериков продал свою виртуальную картину «Могиканин» почти за тысячу долларов. Она была выставлена на международном NFT-аукционе. Точная сумма – 941 доллар. В своем «Инстаграме» он написал по этому поводу: «Немного шокирован».

Интересно, что автор остается собственником картины. Тот, кто ее приобрел, может ее перепродать, следующий владелец – тоже. Но каждый раз при подобной сделке художнику полагается 20 процентов от суммы. И, кстати, уже известно, покупатель выставил «Могиканина» за 3 тысячи долларов. То есть при положительном исходе Ивану «упадет» еще 750 долларов, что по нынешнему курсу составляет почти 55 тысяч рублей.

На платформе Rarible у него есть свой аккаунт, где выставлено около десятка работ, подписчиков около тысячи.

Пару слов об авторе: он называет себя мультидисциплинарным художником, с удовольствием рисует в различных жанрах, расписывает граффити красноярские стены (не путать с вандализмом) и ведет активный образ жизни в части туризма и спорта.