Стала известна пятерка богатейших семей Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна пятерка богатейших семей Красноярского края, рейтинг составил «Проспект Мира» на основе данных баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус» и с учетом сведений за 2020 год.

На 5-м пятом месте семья Дзгоевых. Выручка их компаний в 2020 году составила 6 миллиардов рублей, сумма активов – 1,4 миллиардов, чистая прибыль – 390 миллионов. Владеют Новоангарским и Горевским обогатительными комбинатами, управляющей компанией «Д-Капитал», а через нее – немалым количеством фирм в Красноярском крае и Северной Осетии.

На 4-м месте – семья Путивских, сумма чистых активов составила 2,4 миллиарда рублей, выручка – 13,4 миллиарда, а чистая прибыль – 781 миллион. Управляют группой компаний «Техполимер».

3-е место – семья Бяковых. Активы – 2,5 миллиарда рублей, выручка – 21,8 миллиарда, прибыль – 1 миллиард. Владеют автодилерским холдингом «Медведь».

2-е место – у семьи Шнайдер. Сумма активов – 1,8 миллиарда рублей, выручка – 82 миллиарда, чистая прибыль — 2,6 миллиарда. Владеют сетью дискаунтеров «Светофор». Валентина Шнайдер вошла в пятерку богатейших женщин страны.

Наконец, на 1-м месте – семья Гуриевых. Активы – 6,7 миллиарда рублей, выручка – 10,8 миллиарда, чистая прибыль – 2,7 миллиарда. Совладельцы Новоангарского обогатительного комбината. Плюс целый список компаний в строительстве, торговле топливом, сельском хозяйстве, добыче ископаемых и др. А также футбольный клуб «Алания».