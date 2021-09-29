В Норильске на железной дороге погибла 30-летняя женщина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске на железной дороге погибла 30-летняя женщина. Произошло это в минувшую субботу 25 сентября, около полудня. Предварительную информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе таймырской транспортной полиции.

Вот что известно на этот час. На перегоне между станциями Норильск и Талнах, в районе железнодорожного моста через реку Норильскую машинист грузового поезда заметил человека на пути. Как положено по инструкции, стал подавать предупредительные сигналы, применил экстренное торможение. Но состав не может остановиться разом, за несколько секунд. Трагедии избежать не удалось, от полученных травм женщина скончалась на месте. Как она оказалась здесь, предстоит выяснить оперативникам.

Напомним, что это не единственный случай гибели людей на железной дороге в крае за минувшую неделю. 22 сентября в Козульке также под поездом погиб человек, молодой мужчина. Как оказалось, это было убийство.