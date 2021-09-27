Беззалоговые автокредиты онлайн теперь можно оформить в ВТБ

Банк ВТБ предоставил своим клиентам возможность подать заявку на беззалоговый автокредит в ВТБ Онлайн. Решение банк выносит за несколько минут. В ближайшее время клиенты смогут оформить сделку и зачислить деньги на счет дистанционно, без единого визита в банк. Для оформления заявки пользователю ВТБ Онлайн необходимо перейти на вкладку «Продукты и услуги» и выбрать раздел «Автокредит». Часть данных клиента заполняется самим банком, это ускоряет процесс получения одобрения. В мобильной версии ВТБ Онлайн на первом этапе сервис запущен для платформы iOS, в Android он заработает с середины октября.

Все расчеты выполняются на кредитном калькуляторе с автоматическим формированием ставки и размера кредита. До конца сентября ВТБ планирует запустить дистанционную выдачу кредита в рамках программы.

Программу беззалогового автокредитования ВТБ запустил в январе 2020 года. В рамках продукта клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. В этом году спрос на программу вырос почти вдвое. За январь-август ВТБ выдал более 4 тысяч таких кредитов на сумму более 2 млрд рублей.

Преимуществом программы является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 10 минут.

Подробнее об условиях на сайте банка www.vtb.ru либо в мобильном приложении ВТБ Онлайн.