Иркутяне и новосибирцы приезжают в Дивногорск, чтобы прогуляться по знаменитой набережной

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания МТС проанализировала популярность аудиогида «Городские легенды Дивногорска» в первые два месяца после запуска. Самыми популярными объектами гида стали Административная площадь (центральная часть набережной), железнодорожный вокзал и скала Монах, с которой связана одна из самых известных городских легенд.

В топ-пять наиболее популярных достопримечательностей также попал памятник легендарному гидростроителю Бочкину и Клубный бульвар – впечатляющий променад, который пронизывает насквозь город у Дивных гор. В этот период чаще всего историями, связанными со знаковыми местами города, ожидаемо интересовались жители Красноярска – их доля в общем числе посетителей аудиогида составляет более 45 процентов. На втором месте – сами дивногорцы (чуть более 12 процентов). Третье место среди активных пользователей «Городские легенды Дивногорска» занимают иркутяне (9 процентов), новосибирцы (5 процентов) и жители других сибирских регионов (5 процентов).

Аудиогид «Городские легенды» МТС размещен на двух популярных туристических агрегаторах izi.travel и wegotrip не только на русском, но и на английском языках. Он также доступен по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ним можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет.

Первый народный аудиогид по Дивногорску был запущен в июле. Виртуальный путеводитель от МТС представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части Дивногорска. Рядом с входом в Туристско-информационный центр на набережной размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.