В Красноярске под пассажирским поездом погиб 23-летний пешеход Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на железной дороге погиб человек. Транспортная полиция выясняет причины трагического происшествия: как получилось, что пешеход оказался в непосредственной близости к железнодорожному пути и не оценил степени опасности? Пока известно, что произошло это 23 сентября на участке железной дороги близ остановочной платформы Шинный завод.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Сибирского линейного управления МВД России, около 17:30 часов машинист пассажирского поезда сообщением Тында-Кисловодск увидел на путях мужчину. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм 23-летний житель Ачинского района скончался на месте.

Добавим, что днем ранее аналогичный случай произошел на станции Козулька. Там в темное время суток погиб 27-летний местный житель.