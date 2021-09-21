Еще в одном городе Красноярского края запустили бесконтактную систему оплаты проезда в автобусах

В общественном транспорте появились валидаторы – устройства для бесконтактной оплаты проезда. Первоначально проект запущен в тестовом режиме на маршруте №9.

«Это не дань моде, а требование времени. В больших городах система бесконтактной оплаты уже давно работает. На мой взгляд, это очень удобно», - сказал первый заместитель главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ Алексей Сергейкин, который лично проверил работу нового оборудования.

Как пояснил директор пассажирского автотранспортного предприятия и депутат Горсовета Семён Ташев, через валидатор можно рассчитаться только банковскими картами. Оплата по социальным и транспортным картам пока бесконтактно не проводится.

«Мы установили 10 валидаторов на маршруте № 9, где из-за дефицита кондукторов водители сами принимают плату за проезд. Таким образом, мы разгружаем водителя на объём транзакций по банковским картам. А это уже около 30% пассажиров. Водитель будет реже отвлекаться от дороги, что должно добавить безопасности перевозкам, а также повысить собираемость платежей», - добавил народный избранник.