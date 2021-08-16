Красноярские студенты решили запустить в небо дирижабль. Фото: СибГУ

Студенты Сибирского государственного университета имени М.Ф. Решетнева решили отметить День знаний 1 сентября необычным сюрпризом для горожан. Они планируют запустить в небо четырехметровый аэростат, созданный при поддержке молодежного центра инновационных технологий «Энергия».

Сейчас дирижабль на стадии разработки. По словам одного из конструкторов Леонида Савченко (он – студент 1 курса магистратуры ИММ и инженер «Энергии»), команде пришлось столкнуться с определенными трудностями. Ведь опыта постройки такой конструкции у них пока нет. Буквально на днях проверяли корпус и баллон дирижабля, которые были изготовлены одним способом, но поняли, что придется немного изменить конструкцию.

Длина дирижабля составит 4 метра в длину и 1,5 метра в ширину. Чтобы поднять его в небо, решили использовать гелий, а не водород, как в прошлом веке. От замены газа он становится совершенно безопасным.

В будущем можно использовать данную конструкцию для метеорологии: замерять давление атмосферы, температуру воздуха. Например, в Новосибирске команда инженеров проектирует промышленный дирижабль, который сможет отслеживать динамику лесных пожаров.