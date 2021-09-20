«Зеленая дружина СГК» проведет «Зеленую неделю» в трех городах края

Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенний этап акции продлится две недели и пройдет сразу в нескольких городах: Красноярск, Назарово, Канск и Зеленогорск.

- 21 сентября в детском доме Канска волонтеры вместе с детьми и педагогами высадят ели, рябины и яблони.

- 23 сентября к акции присоединятся теплоэнергетики. Они высадят деревья на Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске.

- 24 сентября «Зеленая неделя» пройдет на территории города Назарово.

В Красноярске «Зеленая неделя» состоится с 27 по 30 сентября. Организаторы приготовили для высадки яблони и рябины – крепкие саженцы высотой 2 - 2,5 метра. Часть из них будет высажена в новом парке микрорайона Солнечный – «Солнечная поляна» 28 сентября в 10.30. Организаторы будут рады видеть среди эко-волонтеров жителей Солнечного.

Также в день акции в парке планируется организовать благотворительный сбор макулатуры. Все вырученные средства «Зеленая дружина» направит «КРОО «Друг».

28 и 29 сентября в «Зеленой неделе» примут участие две красноярские школы - №144 и №155. В этих школах появятся рябиновые и яблочные аллеи. Школы также включаются в сбор макулатуры.

Напомним, весенний этап экомарафона «Зеленая дружина СГК» провела в Красноярске в конце мая – начале июня. Волонтеры высадили деревья и собрали макулатуру по 14 городским адресам. В «Зеленой неделе» приняли участие 10 школ Красноярска, было высажено 290 яблонь, кустов сирени и акации, собрано 7 500 кг макулатуры. В акции приняли участие более 300 школьников, родителей и педагогов.

К «Зеленой недели» присоединились все три красноярские ТЭЦ СГК - на их территории появились яблоневые скверы. Завершилась майская «Зеленая неделя» символично: в Международный день защиты детей, 1 июня, в родильном доме №4 врачи, медсестры и теплоэнергетики-волонтеры, вместе высадили яблоневую аллею.

Одним из направлений акции 2021 года стало экологическое просвещение красноярцев. Активисты «Зеленой дружины СГК» перед началом лета объясняли детям и взрослым правила сбора и утилизации мусора на местах туристических стоянок. Были выпущены тематические аудиоролики и плакаты.

На осенней «Зеленой неделе» организаторы расскажут красноярцам о том, где и как в городе можно сдать отходы на переработку: макулатуру, пластик, стекло, текстиль, опасные веществе, автомобильные шины.

«Зелёная дружина СГК» работает в Красноярске с 2015 года. За 6 лет волонтеры высадили более 5300 деревьев и кустарников.