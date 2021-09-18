В Железнодорожном районе Красноярска на жилом доме появилась контурная подсветка. Фото: eremin__krsk

В Железнодорожном районе Красноярска на жилой дом установили контурную подсветку. Украшен был дом на Горького, 3К в паре с домом на Декабристов, 1Г. Об этом в своем инстаграме рассказал глава города Сергей Еремин.

По словам мэра, такая подсветка должна придать элегантности этой части центра города и Центральной набережной:

- Я рад, что в последние годы ночной "наряд" Красноярска продолжает преображаться! Подобная подсветка создаётся в разных районах, - написал Сергей Еремин.

Красноярцы помимо эстетического смысла подсветки подчеркнули, что она может сработать и как элемент освещения улиц ночью.