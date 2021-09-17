На рынке в Красноярске обнаружили зараженные нектарины из Казахстана

После экспертизы фрукты были выпущены в свободную продажу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на рынке нашли 6 200 килограммов зараженных нектаринов из Казахстана. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Красноярскому краю.

Специалисты в ходе проверки привезенных фруктов на рынке Красноярска выявили зараженную партию фруктов. Образцы были отправлены в лабораторию. В ходе экспертизы было выявлено, что нектарины, вся партия в 6,2 тонны, заражены калифорнийской щитовкой.

Калифорнийская щитовка не опасна для человека. Ее вредность обусловлена высокой плодовитостью и тем, что она встречается на большом количестве растений (около 270 видов). Также, щитовка может выживать при температурах от -50 до 45 градусов Цельсия.

Фрукты, зараженные калифорнийской щитовкой не представляю угрозы для человека. Поэтому вся партия нектаринов была выпущена в свободную продажу.